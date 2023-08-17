Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» в серии пенальти обыграл испанскую команду «Севилья» и впервые выиграл Суперкубок UEFA. Встреча прошла на стадионе «Караискакис» в Пирее, пригороде Афин.

Основное время закончилось со счетом 1:1. За «Манчестер Сити» гол забил Коул Палмер (63 минута), за «Севилью» — Юссеф Эн-Несири (25 минута). В серии пенальти «Манчестер Сити» выиграл со счетом 5:4. Пенальти не забил полузащитник «Севильи» Неманья Гудель.

Впервые в Суперкубке UEFA применялся новый формат игры. После окончания основного времени вничью команды не играли два дополнительных тайма по 15 минут, а били пенальти.

«Манчестер Сити» впервые выиграл Суперкубок UEFA. В сезоне 2022-2023 английская команда в первый раз выиграла Лигу чемпионов. «Севилья» в предыдущем сезоне в седьмой раз выиграла Лигу Европы.

6 августа «Манчестер Сити» в серии пенальти проиграл «Арсеналу» в матче за Суперкубок Англии. Основное время закончилось счетом 1:1. За «Манчестер Сити» забил Палмер.

Матч за Суперкубок UEFA 2023 года должен был пройти в Казани на стадионе «Ак Барс — Арена». Союз европейских футбольных ассоциаций перенес матч в Грецию из-за санкций против России.

Анастасия Ларина