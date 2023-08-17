Валютный отток на перестройке

Введение санкций и осложнение проведения расчетов с зарубежными контрагентами оказало значительное влияние на потоки капитала в прошлом году, свидетельствуют расчеты ЦМАКП. Объем выведенных средств по каналу торговых кредитов и авансов составил $66 млрд, по сравнению с 2021 годом такой отток вырос на $54 млрд — это было вызвано в первую очередь изменением модели внешнеторгового финансирования: большая доля импорта стала авансироваться, а кредитование экспорта в значительной степени перешло от иностранных банков к отечественным организациям, констатируют в центре. Совокупный отток средств по каналу финопераций и операций с капиталом платежного баланса составил $243 млрд — отток стал возможен на фоне рекордно высокого профицита по текущему счету ($227 млрд против $122,3 млрд в 2021-м, рост сопровождался рекордным ростом стоимостного объема экспорта и снижением импорта).

Помимо этого значимый вклад внесли изъятия прямых иностранных инвестиций. Отчасти это связано с «переездом» средств в другие юрисдикции, в том числе в рамках сделок по приобретению бывших российских активов, принадлежавших иностранным компаниям, отмечают в ЦМАКП. Объем оттока по этому каналу, по оценке экспертов центра, составил около $40 млрд. Еще примерно $47 млрд составил совокупный отток капитала в результате операций, совершенных физлицами (в том числе за счет прироста депозитов в зарубежных банках на $33 млрд и увеличения остатков наличной валюты у населения на $14 млрд). На погашение ссуд и займов направлено около $62 млрд.

В ЦМАКП фиксируют, что отток по этим каналам в основном был следствием адаптации экономики к новым условиям и имеет временный характер — замедление оттока стало отмечаться уже в четвертом квартале прошлого года, а совокупный отток за январь—июнь составил $27 млрд (в среднем объем оттока составляет 5–7% ВВП ежегодно, см. график). В начале года зарубежные аналитики указывали на формирование большой валютной «подушки» у российских экспортеров — в частности, в Institute of International Finance (IIF) отмечали, что «зависание» средств в банках стран—торговых партнеров в прошлом году стало распространенной практикой, но статистика по банковским балансам не позволяла оценить, где находятся требования к зарубежным странам, аккумулированные вследствие роста профицита текущего счета.

Татьяна Едовина