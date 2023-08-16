Глава «Тактического ракетного вооружения» Обносов попал под санкции Чехии

Чешские власти внесли в свой санкционный список гендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Бориса Обносова, его дочь Ольгу и ее мужа Ростислава Зорикова. Издание iRozhlas связало это с майским расследованием Фонда борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и запрещен в России; ликвидированный иностранный агент), согласно которому господин Зориков владеет недвижимостью в Праге на десятки миллионов чешских крон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Обносов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Борис Обносов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Практически для господина Обносова, его дочери и ее мужа это означает, что им запрещен въезд на территорию Чехии и все имущество, которым они владеют в Чехии, будет заморожено, пишет iRozhlas. По данным издания Seznam Zpravy, Ростислав Зориков также имеет постоянный вид на жительство в Чехии с июня 2020 года.

В конце июля министр внутренних дел страны Вит Ракушан сообщил, что он вместе с главой МИДа Яном Липавским изучает возможность включения главы корпорации и его родственников в национальный санкционный список.

Теперь в санкционном списке Чехии шесть имен. Туда также включены патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также бизнесмен Владимир Евтушенков (основатель АФК «Система») с сыном Феликсом.

Борис Обносов, как и корпорация, которой он руководит, включены в санкционные списки нескольких стран, в том числе Великобритании, Канады и США.

Мария Федотова