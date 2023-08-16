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Коммерсантъ FM
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Румыния не видит угрозы из-за атаки на украинскую инфраструктуру на Дунае

В Министерстве национальной обороны Румынии осудили атаки беспилотников на украинскую инфраструктуру на Дунае, расположенную вблизи румынской границы. Министерство сообщило, что следит за ситуацией, однако угроз военного характера для страны не видит. В Румынии считают, что за атаками стоит Россия. Российские власти об атаках на этом направлении в последние дни не сообщали.

«Структурами Министерства национальной обороны, обеспечивающими мониторинг воздушного пространства, не было выявлено угроз военного характера для национальной территории или водных территорий Румынии»,— прокомментировали в военном ведомстве атаки беспилотников, совершенные прошлой ночью (цитата по румынскому Euronews). Измаильский и Ренийский морские торговые порты расположены в Одесской области, на левом берегу реки Дунай.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску также осудила произошедшие атаки. По ее словам, своими действиями «Россия продолжает подвергать опасности мир, продовольственную безопасность и безопасность судоходства в Черном море». Об этом министр написала в соцсети X.

Взрывы в Измаиле и Рени прогремели в ночь на сегодня, 16 августа, сообщало издание «Страна.ua». Вчера, 15 августа, воздушные силы Украины завили, что в русло Дуная зашли беспилотники иранского производства «Шахид». В результате атаки в одном из портов на Дунае пострадали складские помещения и зернохранилища, сообщил председатель Одесской областной администрации Олег Кипер.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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