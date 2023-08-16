Мэрия Челябинска заявила о непричастности к незаконному отчуждению земли в бору

Администрация Челябинска прокомментировала уголовное дело о превышении полномочий сотрудниками при отчуждении участков городского бора. По данным пресс-службы мэрии, речь идет о земле, которая сейчас принадлежат трем коммерческим организациям.

«Земельные участки, находящиеся сейчас в собственности ООО „Техсервис“, никогда не находились в муниципальной собственности. Правом на их распоряжение орган местного самоуправления не обладал. По информации администрации города в частную собственность участки перешли в процессе приватизации завода „Полет“»,– говорится в заявлении.

Еще один участок находится в собственности ООО «Спортивно-оздоровительный центр „Стиль жизни“» на основании договора купли-продажи, заключенного с комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска. «Выкуп участка осуществлен в установленном законом порядке, при предоставлении всех необходимых документов, с целью эксплуатации нежилого здания, принадлежащего ООО на праве собственности»,– сообщают в администрации.

Помимо этого, в 2016 году мэрия предоставила участок в аренду ООО «Абсолют» на основании судебного акта для строительства спортивно-игровой площадки, а в 2018 году разрешение на возведение объекта. В 2022 году разрешение было продлено.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 15 августа региональное управление Следственного комитета РФ сообщило о возбуждении уголовного дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышении должностных полномочий) по факту отчуждения земельных участков Челябинского городского бора. По версии следствия, сотрудники администрации Челябинска, иных органов власти и местного самоуправления, зная об отсутствии на участках в составе бора объектов недвижимости и незавершенного строительства, незаконно выделили землю из собственности муниципалитета. В дальнейшем участки перешли в частную собственность.

Имущественный ущерб Челябинску превысил 1 млн руб. Причастные к преступлению лица устанавливаются.