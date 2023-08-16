В Екатеринбурге облагородили участок набережной Исети на улице Машинной

Девелопер Acons Group облагородил набережную реки Исеть возле ЖК Clever park в Екатеринбурге. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе застройщика, был реконструирован участок правого берега вдоль Машинной, 1В до пешеходного моста.
1 / 2
На участке появились два уровня пешеходных зон, велосипедная дорожка. У ресторана Viva построили летнюю террасу. Нижнюю часть набережной оснастили пирсом со сценой. Также на этом участке высадили многолетние деревья, кустарники и травы.
Напомним, набережную Исети на участке от ул. Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского благоустроят к ноябрю 2025 года. Как указано на сайте Госзакупок, начальная стоимость торгов — 1,2 млрд руб.