В Екатеринбурге участок набережной Исети благоустроят за 1,2 млрд рублей

Набережную реки Исеть в Екатеринбурге на участке от ул. Куйбышева до ЦПКиО им. Маяковского благоустроят к ноябрю 2025 года. Как указано на сайте Госзакупок, начальная стоимость торгов — 1,2 млрд руб.

По данным проектной документации, благоустройство набережной на участке от ул. Куйбышева до ул. Декабристов будет проходить в два этапа. Сначала благоустроят левый берег Исети, а затем — правый.

Согласно смете проекта, строительно-монтажные работы обойдутся городскому бюджету в 962,6 млн руб., на оборудование потратят 17,3 млн руб. Прием заявок для участия в торгах осуществляется до 17 августа.

В октябре 2021 года администрация Екатеринбурга объявила о старте голосования за лучшую концепцию благоустройства участка набережной Исети от ул. Куйбышева до ул. Декабристов.

Напомним, эскизный проект благоустройства набережной Исети вблизи жилого комплекса «Дом у реки» в границах улиц Павлодарской и Щербакова представили на заседании Совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга.

Полина Хабарова

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