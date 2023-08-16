Смольный выставил на торги паркинг в жилом доме на юго-западе Петербурга за 148 млн рублей

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выставил на торги подземный паркинг закрытого типа на 431 машино-место площадью около 12 тыс. кв. метров, расположенный в находящемся в собственности города жилом доме на улице Маршала Казакова, 68, корп. 1, лит. А. Торги пройдут 3 октября на электронной площадке Российского аукционного дома.

Как сообщается на сайте РАД, начальная цена лота — 147,9 млн рублей.

Жилой дом, в котором располагается паркинг, был построен в Красносельском районе Петербурга в рамках адресной инвестиционной программы. Его площадь составляет около 78 тыс. кв. м, в доме более 1 тыс. квартир.

В настоящий момент выставленные на торги нежилые помещения принадлежат городу и реализуются в рамках приватизации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге выставили на торги историческое здание на Садовой улице, где долгое время работал главный офис Балтийского банка.

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