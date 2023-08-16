Шеф-повар из Югры разработал меню с сибирской кухней для Utair

Шеф-повар из Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) Егор Королев разработал меню для пассажиров бизнес-класса Utair. Как сообщили в авиакомпании, в самолетах будут подавать сибирскую кухню.

По словам президента авиакомпании Олега Семенова, команда поваров выбирала самые востребованные блюда сибирской кухни, учитывая изменение вкуса ингредиентов в полете. В меню вошли блюда из муксуна и форели, стейки из мраморной говядины, а также блины с вареньем и десерты с ягодами.

Напомним, чистая прибыль Utair в первом полугодии сократилась на 45% — до 1,9 млрд руб. При этом выручка авиакомпании за шесть месяцев выросла на 20% и составила 32,2 млрд руб., себестоимость продаж — на 28%, до 30,8 млрд руб.

Полина Хабарова

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