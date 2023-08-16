В Петербурге похоронили погибшего на Украине православного предпринимателя из Греции

В храме Преображения Господня в Лигово прошла церемония прощания с погибшим в ходе боевых действий на Украине кавалером Ордена Мужества, (звание было присвоено посмертно — «Ъ-СПб») представителем Императорского Православного Палестинского общества в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, православным предпринимателем и уроженцем Греции Симосом Панагиотидисом. Отпевание состоялось накануне, 15 августа, сообщается на сайте общественной организации.

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В траурном мероприятии приняли участие экс-премьер правительства РФ, председатель ИППО Сергей Степашин, бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, руководители ИППО, а также представители спецподразделения «Ахмат», где проходил службу Симос Панагиотидис.

Симос Панагиотидис родился в 1973 году в Ташкенте, в детском возрасте вместе с родителями уехал в Грецию, где окончил школу и университет. В Петербурге он известен как бизнесмен и руководитель ООО «Левашово Мусоропереработка Проект» (с 2015 года), которое было создано под проект строительства мусороперарабатывающего комплекса в Левашово. Как пишет «Деловой Петербург», в 2018 году бизнесмен рассказывал СМИ, что петербургский завод будет построен по аналогии с тем, что работает в Ларнаке (Кипр), где неотобранные для вторичного использования фракции перерабатывают в электроэнергию. Компания Панагиотидиса вела с властями Петербурга длительные переговоры, за это время параметры запланированного объекта неоднократно корректировались. Проект, вызвавший активные протесты местных жителей, в итоге закрылся, завод так и не был построен.

Весной 2022 года Симос Панагиотидис поступил на службу в отряд специального назначения «Ахмат». По предварительным данным, погиб он в результате взрыва дрона-камикадзе. О смерти бойца с позывным «Грек» ранее сообщал командир спецподразделения Апты Алаудинов.

Похоронили Симоса Панагиотидиса на Смоленском кладбище в Петербурге с воинскими почестями.

Напомним, ранее стало известно о гибели на Украине депутата петербургского муниципального образования «Невский округ» Павел Кочанжи.

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