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Муниципальный депутат из Петербурга погиб на Украине

Депутат петербургского муниципального образования «Невский округ» Павел Кочанжи погиб при выполнении боевых задач на территории Украины. Об этом во вторник, 15 августа, сообщили в Совете муниципальных образований Петербурга.

Фото: Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга / Страница «ВКонтакте»

Фото: Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга / Страница «ВКонтакте»

Павлу Кочанжи было 24 года. На спецоперации он служил артиллеристом-разведчиком. Подробности его гибели в сообщении не уточняются.

Погибший муниципальный депутат был сыном главы МО «Невский округ» Сергея Кочанжи и избрался в муниципальный совет от «Единой России» во время дополнительных выборов в сентябре 2022 года. На момент избрания он проходил военную службу. В прошлому году окончил Михайловскую военную артиллерийскую академию по специальности инженер специальных радиотехнических систем.

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