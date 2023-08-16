Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Фото дня: 16 августа

Запоминающиеся кадры среды

Мигранты в Великобритании, праздничный бал в КНДР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Предыдущая фотография
Дандженесс, Великобритания. Пожилой мигрантке помогают сойти на берег

Дандженесс, Великобритания. Пожилой мигрантке помогают сойти на берег

Фото: Reuters / Toby Melville

Лахайна, США. Последствия природного пожара на острове Мауи на Гавайях

Лахайна, США. Последствия природного пожара на острове Мауи на Гавайях

Фото: Reuters / Mike Blake

Порт-о-Пренс, Гаити. Местная жительница рядом с телом сына после бандитской атаки

Порт-о-Пренс, Гаити. Местная жительница рядом с телом сына после бандитской атаки

Фото: Reuters / Ralph Tedy Erol

Басра, Ирак. Паломники идут по берегу Персидского залива в город Кербела перед шиитским ритуалом Арбаин

Басра, Ирак. Паломники идут по берегу Персидского залива в город Кербела перед шиитским ритуалом Арбаин

Фото: Reuters / Mohammed Aty

Мумбаи, Индия. Верующий у ворот храма огня Парси

Мумбаи, Индия. Верующий у ворот храма огня Парси

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Пхеньян, КНДР. Бал по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства

Пхеньян, КНДР. Бал по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства

Фото: Reuters

Следующая фотография
1 / 6

Дандженесс, Великобритания. Пожилой мигрантке помогают сойти на берег

Фото: Reuters / Toby Melville

Лахайна, США. Последствия природного пожара на острове Мауи на Гавайях

Фото: Reuters / Mike Blake

Порт-о-Пренс, Гаити. Местная жительница рядом с телом сына после бандитской атаки

Фото: Reuters / Ralph Tedy Erol

Басра, Ирак. Паломники идут по берегу Персидского залива в город Кербела перед шиитским ритуалом Арбаин

Фото: Reuters / Mohammed Aty

Мумбаи, Индия. Верующий у ворот храма огня Парси

Фото: Reuters / Francis Mascarenhas

Пхеньян, КНДР. Бал по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства

Фото: Reuters

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...