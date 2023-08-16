Фото дня: 16 августа

Мигранты в Великобритании, праздничный бал в КНДР и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Дандженесс, Великобритания. Пожилой мигрантке помогают сойти на берег Фото: Reuters / Toby Melville Лахайна, США. Последствия природного пожара на острове Мауи на Гавайях Фото: Reuters / Mike Blake Порт-о-Пренс, Гаити. Местная жительница рядом с телом сына после бандитской атаки Фото: Reuters / Ralph Tedy Erol Басра, Ирак. Паломники идут по берегу Персидского залива в город Кербела перед шиитским ритуалом Арбаин Фото: Reuters / Mohammed Aty Мумбаи, Индия. Верующий у ворот храма огня Парси Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Пхеньян, КНДР. Бал по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства Фото: Reuters Следующая фотография 1 / 6 Дандженесс, Великобритания. Пожилой мигрантке помогают сойти на берег Фото: Reuters / Toby Melville Лахайна, США. Последствия природного пожара на острове Мауи на Гавайях Фото: Reuters / Mike Blake Порт-о-Пренс, Гаити. Местная жительница рядом с телом сына после бандитской атаки Фото: Reuters / Ralph Tedy Erol Басра, Ирак. Паломники идут по берегу Персидского залива в город Кербела перед шиитским ритуалом Арбаин Фото: Reuters / Mohammed Aty Мумбаи, Индия. Верующий у ворот храма огня Парси Фото: Reuters / Francis Mascarenhas Пхеньян, КНДР. Бал по случаю 78-й годовщины освобождения Кореи от японского колониального господства Фото: Reuters