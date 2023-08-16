В Петербурге вернули на маршруты автобусы минского «МАЗ»

Петербургский «Пассажиравтотранс» возобновил эксплуатацию ранее отозванных автобусов Минского автомобильного завода, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении говорится, что специалисты ОАО «МАЗ», управляющей компании холдинга «БЕЛАВТОМАЗ», доработали автобусы, чтобы исключить случаи возгораний. По каждому автобусу был составлен акт, который гарантирует его безопасность, отметили в компании. Кроме того, представители завода ежедневно проверяют техническое состояние машин.

В начале августа «Пассажиравтотранс» из-за угрозы возгорания снял с эксплуатации 137 автобусов, поставленных в город в рамках контрактов с Минским автомобильным заводом в 2022 году. На маршруты их планировали вернуть только после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя выявленных дефектов. Позднее в ситуацию вмешался президент Белоруссии Александр Лукашенко, который потребовал узнать причину возгораний.

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