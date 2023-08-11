Лукашенко поручил разобраться с причиной возгораний «лазурных» автобусов в Петербурге

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться в ситуации с приостановкой эксплуатации белорусских автобусов «МАЗ» в Санкт-Петербурге. Причиной частых возгораний автобусов глава республики назвал жесткую конкуренцию, сообщает 10 августа агентство БелТА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Рабочая поездка президента России Владимира Путина в Санкт-Петербург. Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Константиновском дворце.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конкуренты нас начинают придушивать, ссылаясь на то, что там пожар в автобусе в Питере, еще чего-то. Сейчас госкомиссия работает. Я направил, чтобы разобрались, в чем там вопрос. Жуткая конкуренция, но мы ее выдержим. Это хорошие, качественные автобусы»,— сказал господин Лукашенко.

По его словам, в Белоруссии при эксплуатации автобусов «МАЗ» серьезных изъянов не отмечалось.

Ранее петербургский «Пассажиравтотранс» из-за угрозы возгорания снял с эксплуатации 137 автобусов, поставленных в город в рамках контрактов с Минским автомобильным заводом в 2022 году.

Подчеркивалось, что на маршруты автобусы, снятые с эксплуатации, вернутся только после дополнительной проверки и устранения представителями завода-изготовителя выявленных дефектов.

За текущий год в Петербурге сгорело как минимум 13 «лазурных» автобусов, писал «Ъ-СПб».