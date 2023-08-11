ФАС оштрафовала самарское управление капитального строительства из-за ограничения конкуренции на торгах

УФАС по Самарской области оштрафовало начальника отдела организации конкурсных процедур регионального управления капительного строительства (УКС) на 15 тыс. руб. Представители «УКС» указали в техзадании к закупке требования к товару, которым может соответствовать продукция только одного производителя. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Речь идет об аукционе на поставку и монтаж облучателей-рециркуляторов для оснащения детского отделения №5 Самарской психиатрической больницы в Промышленном районе. Жалоба в антимонопольный орган на действия «УКС» поступила от ООО «РБГ – Групп».

Ани Айвазян