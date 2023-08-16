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Коммерсантъ FM
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В Софии убили бывшего кандидата в президенты Болгарии Петрова

В Софии застрелен 61-летний болгарский бизнесмен Алексей Петров, который в 2011 году баллотировался на пост президента страны. По информации болгарских СМИ, предприниматель был убит киллерами.

Алексей Петров в 2012 году

Алексей Петров в 2012 году

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Алексей Петров в 2012 году

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Как сообщает болгарское издание «24 часа», в момент убийства предприниматель прогуливался с женщиной вблизи Драгалевского монастыря. Источники в МВД Болгарии рассказали, что киллеры не только убили самого Алексея Петрова, но также ранили его спутницу. Она скончалась в больнице от полученных ранений.

По информации источников портала «Блиц» в силовых структурах Болгарии, киллеры, застрелившие Алексея Петрова, могут быть иностранцами. «Именно по этой причине сотрудники спецслужб тщательно проверяют каждого пассажира, входящего в аэропорт Софии. Силовики и криминалисты выявляют, есть ли на руках у кого-то из пассажиров следы пороха»,— отмечают собеседники издания. Вероятной причиной убийства бизнесмена называют его предпринимательскую деятельность.

В 2011 году на выборах президента Болгарии Алексей Петров был кандидатом от «Инициативного комитета гражданских активистов». Тогда он по итогам голосования получил 0,94% голосов избирателей. В 2010 году Алексея Петрова задержали, его подозревали в создании преступной группировки «Спрут», которая занималась вымогательством и рэкетом, однако в 2014-м дело закрыли из-за недостатка доказательств. Бизнесмен был учредителем ряда страховых компаний в Болгарии и других странах, а также возглавлял болгарскую федерацию карате.

На Алексея Петрова уже совершали попытки покушения в 2002-м и 2015 году, но они были неудачными. Ни один из нападавших болгарскими силовиками задержан не был, оба преступления остались нераскрытыми.

Александр Кислов

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