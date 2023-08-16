Участок в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов выставлен на торги КРТ

Минград Нижегородской области объявил аукцион на комплексное развитие территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов и реки Ржавки в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Начальная стоимость составила 18,44 млн руб. с шагом 922,1 тыс. руб., говорится на электронной торговой площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран КРТ жилой застройки в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов

КРТ жилой застройки в границах улиц Дружбы, Снежной и Энтузиастов



Организатором аукциона выступил Институт развития агломерации Нижегородской области. На территории площадью 13,7 га планируется расселить и снести 39 домов, а на их месте построить жилой комплекс, детский сад на 320 мест и школу на 1,1 тыс. учеников. Площадь жилой застройки превысит 120 тыс. кв. м при общей в 229,2 тыс. кв. м.

Строительство пройдет в четыре очереди, последняя должна завершиться не позднее чем через 15 лет после заключения договора.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 сентября 2023 года.

Первой площадкой, которые областные власти выставили на продажу под КРТ, стал квартал на улице Правды. Торги по начальной стоимости в 2,5 млн руб. выиграл спецзастройщик «Новый город» из Твери.