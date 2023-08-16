На поддержку нижегородской промышленности дополнительно направят 400 млн рублей

Правительство Нижегородской области направит 400 млн руб. на поддержку региональной промышленности. Об этом замгубернатора Андрей Саносян сообщил на общем собрании Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей 16 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По его словам, из этой суммы на 200 млн руб. будет докапитализирован региональный Фонд развития промышленности. Глава областного минпрома Максим Черкасов уточнил, что вторые 200 млн руб. будут выделены предприятиям в качестве субсидий на закупку оборудования.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году региональный ФРП был докапитализирован более чем на 700 млн руб. На август 2023 года в фонде осталось 130 млн руб. Правительство приняло решение выделить дополнительные средства для его докапитализации. В случае их нехватки вопрос о пополнении ФРП будет рассмотрен вновь

Андрей Репин