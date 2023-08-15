Правительство Нижегородской области намерено докапитализировать региональный ФРП

Капитализация нижегородского регионального фонда развития промышленности за пять лет составила 1,06 млрд руб. По словам губернатора Глеба Никитина, в 2022 году фонд был докапитализирован более чем на 700 млн руб. По состоянию на август 2023 года в фонде осталось 130 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Принято решение о новой докапитализации фонда и дополнительной настройки инструментов поддержки»,— отметил губернатор. О том, на какую сумму будет докапитализирован фонд, глава региона не сообщил.

По данным областного правительства, за пять лет через региональный ФРП поддержано 96 проектов. Объем выданных займов составил 20,7 млрд руб., из них 12,8 млрд руб. — в 2022 году.

Андрей Репин