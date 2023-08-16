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Коммерсантъ FM
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«Сбер» предупредил о мошенниках, создающих фальшивые точки доступа Wi-Fi

В Сбербанке предупредили, что мошенники часто создают фальшивые сети Wi-Fi и взламывают уже действующие публичные точки доступа, чтобы получать персональные данные россиян для кражи их средств со счетов.

«Создав фальшивую точку доступа или взломав публичный Wi-Fi, мошенники могут получить и использовать ваши персональные и платёжные данные в собственных целях»,— сообщается в официальном Telegram-канале «Сбера».

В финорганизации советуют россиянам при подключении к какой-либо публичной сети Wi-Fi в общественном месте обязательно проверять, использует ли точка доступа шифрование WPA2/WPA3 (информацию об этом можно найти в разделе «Тип безопасности» в свойствах точки доступа Wi-Fi).

Кроме того, в «Сбере» посоветовали при подключении к публичному Wi-Fi не пользоваться банковскими приложениями и другими подобными сервисами, а также заходить лишь на безопасные сайты, использующие протокол https.

Александр Кислов

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