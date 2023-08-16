ЦИК утвердил двух новых членов республиканского избиркома в Хакасии

Центризбирком назначил двух новых членов избирательной комиссии Республики Хакасия. Заседание ЦИК прошло 16 августа.

Членами ресизбиркома с правом решающего голоса стали Софья Мелехина, чью кандидатуру предложила партия «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» (СРЗП), и Любовь Семикова, выдвинутая партией «Новые люди». Госпожа Мелехина - юрист, в 2020-2022 годы была членом, затем заместителем председателя территориальной избирательной комиссии в Абакане. Юрист и политолог Любовь Семикова ранее работала в избирательном штабе «Новых людей» и членом избиркомов с правом совещательного голоса в Санкт-Петербурге.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», ранее были приостановлены полномочия двух членов ресизбиркома: Тамары Ширковец (СРЗП) и Ларисы Ефименко-Михайловой («Новые люди»). Это произошло после того, как мать Тамары Ширковец Ольга Ширковец была выдвинута кандидатом от СРЗП на пост главы Хакасии и в депутаты верховного совета (ВС), а госпожа Ефименко-Михайлова сама стала кандидатом в депутаты ВС. 2 августа они сложили свои полномочия.

После решения ЦИК в составе ресизбиркома снова насчитывается 14 членов. Для принятия решений ему необходимо более половины голосов от общего числа членов комиссии, то есть, не менее восьми.

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Валерий Лавский