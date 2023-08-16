В Петербурге горел приют для бездомных животных

Деревянные вольеры загорелись в приюте для бездомных животных на Поселковой улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по СПб.

Сообщение о пожаре спасателям поступило 16 августа в 12:28. В 14:01 возгорание было ликвидирован.

По данным Фонтанки, пожар произошел в приюте ««Ильинка». Сотрудникам удалось эвакуировать из вольеров 30 собак. Никто из животных не пострадал. Сейчас медики осматривают сотрудницу приюта.

В ликвидации возгорания от МЧС участвовали 2 машины и 10 человек личного состава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара на подстанции Восточная в деревне Новосергиевка Всеволожского района.

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