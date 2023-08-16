Прокуратура начала проверку пожара на подстанции Восточная под Петербургом

Прокуратура Ленинградской области организовала проверку по факту пожара на подстанции Восточная в деревне Новосергиевка Всеволожского района.

В ходе проверки прокуратура даст оценку вопросам соблюдения требований законодательства о промышленной и пожарной безопасности, сообщает надзорное ведомство в официальном Telegram-канале. По итогам проверки будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования.

Трансформатор на электрической подстанции 330 кВ Восточная загорелся около 19 часов во вторник, 15 августа. Пожару был присвоен уровень сложности 1-БИС.

В МЭС Северо-Запада причиной возгорания назвали технологическое нарушение в работе оборудования. В компании уточнили, что возгорание на подстанции никак не повлияло на снабжение потребителей электроэнергией. Оно осуществляется в штатном режиме.

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