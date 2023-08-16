Нижегородским IT-стартапам помогут «достучаться» до потенциальных заказчиков

В Нижегородской области будет выстроен механизм поддержки IT-стартапов и их прямого взаимодействия с потенциальными заказчиками. Такое поручение региональному министерству цифрового развития и АНО «Горький Тех» губернатор Глеб Никитин дал во время встречи с бизнес-сообществом на Нижегородской ярмарке 15 августа.

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В ходе встречи гендиректор ООО «Видео контур» Анна Шевченко заявила, что нижегородским IT-стартапам «хотелось бы быть ближе к своим потенциальным заказчикам». По ее словам, нужен прямой механизм взаимодействия с крупными системообразующими предприятиями, так как сейчас стартапу «дальше секретаря пройти сложно».

Глеб Никитин отметил важность поддержки IT-индустрии и дал соответствующее поручение профильным ведомствам: «Вы должны стать посредниками, которые помогают стартапам достучаться до заказчиков. В рамках конференции ЦИПР мы уже запустили отдельный трек для их общения — представители малого и среднего бизнеса могли презентовать свои проекты крупным компаниям. Важно расширять эту практику».

По данным областного правительства, минцифры и АНО «Горький Тех» регулярно актуализируют пакет мер поддержки в соответствии с запросами разработчиков и ИТ-компаний. На финальной стадии находится создание реестра стартапов. В ближайшее время также будет организована серия дней поставщиков IT-решений по импортозамещению.

Как ранее писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году правительство Нижегородской области нарастило объем поддержки IT-отрасли в 54 раза, до 576 млн рублей.

Андрей Репин