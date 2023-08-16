Губернатор занялся коммерцией

Губернатор Глеб Никитин провел ежегодную встречу с представителями нижегородского бизнеса, которые благодарили его за господдержку и просили ее побольше. Предприниматели жаловались на проблемы с подключением к энергосетям, вновь подняли вопрос кадастровой стоимости коммерческих объектов и предложили несколько проектов в области судоходства, транспортных беспилотников, электрозаправок и сохранения объектов культурного наследия. Глава региона раздал поручения по проблемным вопросам заместителям и призвал коммерсантов активнее вкладываться в старинную недвижимость и гостиницы. Многие идеи выступавших он поддержал.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глеб Никитин оценивал предложения предпринимателей с разных сторон

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Глеб Никитин оценивал предложения предпринимателей с разных сторон

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Глеб Никитин на нижегородской Ярмарке обсудил с нижегородским бизнес-сообществом его наболевшие проблемы, некоторые из них не удается решить годами. Сначала губернатор рассказал об экономических успехах региона. Нижегородская область поднялась на третье место в рейтинге АСИ по инвестиционной привлекательности субъектов. Объем государственной поддержки нижегородских предприятий за два года составил 168 млрд руб., в рейтинге Минпромторга РФ по этому показателю Нижегородская область лидирует по итогам прошлого года. Поддержка IT-компаний при перспективах создания крупного межвузовского кампуса «Неймарк» и общего развития отрасли с 2017 года увеличилась в 53 раза, до 576 млн руб., доложил губернатор. Объем инвестиций в основной капитал за пять лет вырос на 88% и составил 1,8 трлн руб., в регионе реализованы масштабные проекты благоустройства, растет туризм, торговля и промышленность. В условиях санкций также расширяются зарубежные связи Нижегородской области, сообщил Глеб Никитин.

«Все это благодаря вам — нашим нижегородским предпринимателям и инвесторам. Рост благосостояния жителей, естественно, приведет к росту платежеспособности, спроса и развитию вашего бизнеса»,— похвалил он собравшихся. Он добавил, что нижегородские предприниматели активно поддерживают участников военной спецоперации, но из-за их скромности об этом почти никто не знает. Однако с начала СВО Нижегородская область отправила более 400 гуманитарных конвоев для военнослужащих.

Бизнес-омбудсмен Павел Солодкий напомнил, что за минувшую пятилетку удалось решить давнюю проблему с регулировкой пунктов весогабаритного контроля, ошибочно выписывавших завышенные штрафы грузоперевозчикам, частично компенсировать выросшие тарифы на водоснабжение и стоки, а также привлечь к сохранению объектов культурного наследия частных предпринимателей, которые активно скупают старые дома под офисы или жилье. Впрочем, в последнем направлении активности бизнеса пока недостаточно, парировал господин Никитин: по его мнению, каждому бизнесмену нужно купить по историческому дому, чтобы сохранить и улучшить центр города. «Мы их реставрируем, они потом стоят пустыми. И много домов в центре, за состояние которых просто стыдно. Сделать город-конфетку мы можем только вместе»,— призвал губернатор. Он напомнил, что проект пакгаузов на Стрелке, которые едва не попали под снос после банкротства речного грузового порта, недавно получил престижную архитектурную премию в Чикаго.

Вопрос о поддержке IT-стартапов Глеба Никитина откровенно удивил: Анна Шевченко из ООО «Видео контур» попросила свести с крупными заказчиками. Губернатор распорядился, чтобы таких вопросов больше не было, велев ответственным знакомить стартаперов с крупным компаниями на каждом форуме, особенно ЦИПРе. Строители и производители спецодежды пожаловались, что молодежь к ним не стремится, и они испытывают серьезный кадровый дефицит. Подготовку кадров господин Никитин пообещал проработать совместно со строительным университетом и включить подготовку специалистов легкой промышленности в программу «Профессионалитет». Юрист Марина Костина снова напомнила о высокой стоимости подключения инвесторов к электросетям, добавив, что она иногда сопоставима со стоимостью всего проекта. Глеб Никитин пояснил, что областное правительство субсидирует инвесторов точечно, в зависимости от маржинальности и КПД проекта. Энергетикам он рекомендовал не задирать цены на услуги, а бороться за рост энергопотребления.

Один из девелоперов посетовал, что после приобретения земельных участков у «Дом.РФ» возникают разночтения с минградом по экономическим показателям проектов комплексного развития территорий, и необходимо согласовывать условия, чтобы региональное министерство потом не выставляло дополнительные требования за рамками аукционной документации. Губернатор пообещал отработать этот вопрос, но посоветовал застройщикам тщательнее изучать предмет: что именно и на каких условиях они покупают.

Предложений от бизнесменов было заметно больше, чем вопросов. Директор ООО «Судостроение судоремонт» Максим Сунозов попросил поддержать проект новых судов «Купец» на водородных или газовых движителях. Гендиректор ярмарки Максим Соловьев рассказал, как продал неэкономичный бензиновый Мercedes и купил электромобиль, а в регионе стоит расширять сеть зарядных станций на АЗС. Губернатор ответил, что в этом году их количество вырастет вдвое, до 110 штук, зарядки будут устанавливать и на трассах в области. Руководство Региональной промышленной компании предлагало законодательно проработать использование транспортных беспилотников для доставки грузов — пока полеты коммерческих аппаратов ограничены из-за военных действий на Украине. Руководитель группы компаний «Гама» Дмитрий Галкин попросил посодействовать включению в программу развития круизного речного флота за счет средств ФНБ их судов проекта «Золотое кольцо», которые компания готова строить самостоятельно. Губернатор согласился, что развитие речных пассажирских перевозок надо поддерживать. Также было обещано докапитализировать региональный фонд развития промышленности для субсидирования льготных кредитов (в августе в нем оставалось порядка 130 млн руб.).

Владимир Зубарев