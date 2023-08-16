Власти Кубани прокомментировали ограничение деятельности ГК «Покровский»

Власти региона внимательно следят за развитием ситуации вокруг концерна «Покровский», в отношении которого приняты обеспечительные меры. Об этом рассказал вице-губернатор Кубани Андрей Коробка в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: официальный сайт концерна «Покровский» Фото: официальный сайт концерна «Покровский»

Как отметил господин Коробка, на территории края сосредоточено более двадцати предприятий ГК «Покровский». Иск был подан со стороны Генеральной прокуратуры. На сегодня приняты обеспечительные меры, и четко указано, что ничто не должно влиять на хозяйственную деятельность предприятий.

Вице-губернатор подчеркнул, что задача властей края на сегодня состоит в обеспечении стабильных производственных процессов на предприятиях холдинга.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», согласно постановлению ФССП России, в соответствии с исполнительным листом Лабинского городского суда Краснодарского края в отношении предприятий ГК «Концерн "Покровский"» возбуждено исполнительное производство. В документе указано, что руководителям предприятий, помимо выполнения предписанных ограничительных мер, запрещается в том числе принимать любые решения, ухудшающие положение работников, а также полностью или частично останавливать производственные и технологические процессы.

При этом, как ранее сообщали «Ъ-Кубань» в концерне «Покровский», в постановлениях об аресте счетов, которые получают предприятия группы компаний, запрещены любые движения средств, кроме зарплаты, налогов и обязательных страховых и социальных выплат. В итоге, по словам руководителей концерна, это парализовало работу двух десятков агропредприятий в Краснодарском крае

Андрей Пугачев

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