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Коммерсантъ FM
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Politico: британские банки блокируют счета торгующих с Украиной компаний

Банки принудительно блокируют счета местных компаний, которые торгуют с Украиной, сообщает издание Politico со ссылкой на письмо Британско-украинской торговой палаты в Минфин Соединенного Королевства. По информации издания, это связано с опасениями банков, поскольку торговля с Украиной может использоваться для отмывания денег.

«Проведение даже одной транзакции с Украиной может привести к закрытию счетов. Банки обычно отказываются даже открывать счета, если компания рассматривает любую форму торговли с Украиной»,— приводит Politico выдержку из письма Британско-украинской торговой палаты. В настоящее время обращение рассматривается британским Минфином.

«Если торговля из Великобритании с Украиной будет невозможна для МСП [малых и средних предприятий], пострадает экономика Великобритании и Украины, что нанесет ущерб способности Украины финансировать свою оборону и сделает Украину еще более зависимой от иностранной помощи»,— заявил глава Британско-украинской торговой палаты Бейт Томс.

Politico отмечает, что британские банки подчиняются положениям антикоррупционного законодательства Соединенного Королевства, в соответствии с которым Украина уже давно значится как «рискованная юрисдикция для транзакций клиентов» с точки зрения мер по борьбе с коррупцией.

Представители нескольких британских банков сообщили журналистам, что кредитные учреждения «по умолчанию не запрещают торговлю с Украиной», однако не одобряют транзакции до их полной проверки. Длительные задержки в процессе проверки транзакций и их одобрения в банках связывают с идущими на территории Украины боевым действиями, из-за которых проверять переводы и платежи приходится тщательнее.

Александр Кислов

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