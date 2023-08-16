«Выбор» определился с концептом застройки на месте хлебозавода в центре Воронежа

Воронежская компания «Выбор» отказалась от концепции победителя конкурса на лучший проект жилкомпекса на месте снесенного хлебозавода №1 в облцентре. Вместо этого будет реализована другая работа участника конкурса. Об этом сообщило региональное отделение Союза архитекторов России.
Компания решила реализовать на месте старого завода концепт "промышленной архитектуры"
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Строительная компания «Выбор» и областной союз архитекторов объявили открытый конкурс в ноябре 2021 года. В марте 2023-го стало известно, что в нем победил местный архитектор Артур Арутюнян из мастерской «2 портала». Он получил 1 млн руб. Его проект предполагал строительство в квартале, ограниченном улицами Кольцовской, Красноармейской, Куцыгина и Фридриха Энгельса общественно-делового центра и жилого комплекса с несколькими домами. Общая площадь ЖК была рассчитана на уровне 28,6 тыс. кв. м. Из них 21,6 тыс. приходилось на жилье, а 2,9 тыс. — на коммерческие помещения. Отличительной чертой проекта можно было назвать не однотипность жилых домов, эксплуатируемые крыши, закрытые для машин дворы.
По условиям конкурса, «Выбор» не был обязан реализовывать проект господина Артуняна. И компания остановилась на концепции «в стиле промышленной архитектуры», предполагающей типизированные дома разной этажности — судя по рендерам, от пяти до 12-и. «В настоящее время проходит процедура оформления разрешения на строительство, застройщик находится в диалоге с авторами проекта»,— рассказали представители союза и добавили, что на уровне региона планируется закрепить реализацию проектов победителей аналогичных конкурсов.
Хлебозавод №1, на территории которого в том числе находился исторический комплекс зданий крупорушки и дымовой трубы, снесли в ноябре — декабре 2020 года.
Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «“Выбор” в пользу разрушения».