«Выбор» определился с концептом застройки на месте хлебозавода в центре Воронежа

Воронежская компания «Выбор» отказалась от концепции победителя конкурса на лучший проект жилкомпекса на месте снесенного хлебозавода №1 в облцентре. Вместо этого будет реализована другая работа участника конкурса. Об этом сообщило региональное отделение Союза архитекторов России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Компания решила реализовать на месте старого завода концепт "промышленной архитектуры"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Компания решила реализовать на месте старого завода концепт "промышленной архитектуры"

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Строительная компания «Выбор» и областной союз архитекторов объявили открытый конкурс в ноябре 2021 года. В марте 2023-го стало известно, что в нем победил местный архитектор Артур Арутюнян из мастерской «2 портала». Он получил 1 млн руб. Его проект предполагал строительство в квартале, ограниченном улицами Кольцовской, Красноармейской, Куцыгина и Фридриха Энгельса общественно-делового центра и жилого комплекса с несколькими домами. Общая площадь ЖК была рассчитана на уровне 28,6 тыс. кв. м. Из них 21,6 тыс. приходилось на жилье, а 2,9 тыс. — на коммерческие помещения. Отличительной чертой проекта можно было назвать не однотипность жилых домов, эксплуатируемые крыши, закрытые для машин дворы.

По условиям конкурса, «Выбор» не был обязан реализовывать проект господина Артуняна. И компания остановилась на концепции «в стиле промышленной архитектуры», предполагающей типизированные дома разной этажности — судя по рендерам, от пяти до 12-и. «В настоящее время проходит процедура оформления разрешения на строительство, застройщик находится в диалоге с авторами проекта»,— рассказали представители союза и добавили, что на уровне региона планируется закрепить реализацию проектов победителей аналогичных конкурсов.

Хлебозавод №1, на территории которого в том числе находился исторический комплекс зданий крупорушки и дымовой трубы, снесли в ноябре — декабре 2020 года.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «“Выбор” в пользу разрушения».

Алина Морозова

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