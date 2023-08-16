В Петербурге до конца года на капитальный ремонт потратят 29 млрд рублей

В Санкт-Петербурге до конца года более чем на 2600 видов работ по капитальному ремонту планируют потратить 29 млрд. рублей, сообщили 16 августа в пресс-службе жилищного комитета.

В ведомстве уточнили, что более 1000 видов работ уже завершены или находятся в высокой степени готовности. Это работы по кровлям, фасадам, инженерным сетям, лифтам, устранению аварийности.

«В 2023 году темпы капитального ремонта ускорились в сравнении с предыдущим периодом благодаря ранней подготовкой к сезону и заключением договоров»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что здание Двенадцати коллегий отремонтируют почти за полмиллиарда рублей

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте