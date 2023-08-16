Бывший пресс-секретарь музея Новосибирска стал новым директором «Новоколледжа»

Новым директором «Новоколледжа» назначен бывший пресс-секретарь музея Новосибирска Юрий Лобанов. Как пояснил новый директор учреждения «Ъ-Сибирь», к своим обязанностям он приступит с 17 августа.

Также Юрий Лобанов отметил, что в этом году планируется сохранить планку по набору студентов на уровне прошлого года – не менее 500 человек. По его словам, в ближайшее время изменений в системе и структуре преподавания не ожидается, так как база, сформированная в «Новоколледже» за несколько лет, позволяет обеспечить необходимый уровень образования.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, статус иноагента Сергею Чернешову был присвоен за то, что он «распространял недостоверную информацию» о государственной политике, а также «участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ» и «выступал против специальной военной операции на Украине».

В середине июня, после признания иногаентом, он ушел со всех административных должностей. А в начале августа этого года основатель «Новоколледжа» не смог оспорить присвоенный ему статус иностранного агента.

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Александр Киселев