Уроженцу Украины почти на два года ограничили свободу за хранение оружия и конопли в Белгородской области

Корочанский райсуд Белгородской области приговорил местного жителя к одному году и девяти месяцам ограничения свободы за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по региону.

Согласно картотеке райсуда, речь идет об уроженце Украины и гражданине России Максиме Шерстюке. Как сказано в приговоре, летом 2010 года он нашел пригодное для производства выстрела нарезное длинноствольное огнестрельное оружие, изготовленное самодельным способом из охотничьего ружья «Иж-18» 16-го калибра, и два патрона к нему. Оружие он стал хранить в летней кухне своего домовладения.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили оружие в ходе оперативных мероприятий в ноябре 2022 года. Также у Шерстюка нашли наркотики: мужчина хранил в банке 7,5 граммов измельченных верхушечных частей растений конопли, а в ведре — другие части растений, содержащие наркотическое средство общей массой более 300 граммов. Растения он вырвал из земли неподалеку от своего дома в Шеинском сельском поселении.

При назначении наказания суд принял во внимание полное признание вины и раскаяние осужденного в содеянном, а также пожертвование в благотворительный Фонд Архангела Гавриила. По приговору он не сможет покидать ночью свой дом, уезжать из региона без согласия специализированного государственного органа и участвовать в массовых и иных мероприятиях на территории Корочанского района.

Сергей Толмачев

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