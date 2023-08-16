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Коммерсантъ FM
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The Killers извинились за фразу про «братьев и сестер» на концерте в Грузии

Американская группа The Killers опубликовала заявление, в котором сообщила, что фраза про «братьев и сестер», сказанная фронтменом Брэндоном Флауэрсом на концерте в Батуми во время приглашения на сцену гражданина России, «может быть неверно истолкована».

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

Фото: Максим Бадиков, Коммерсантъ

«Мы не хотели никого расстраивать и приносим свои извинения. Мы поддерживаем вас и надеемся скоро вернуться»,— говорится в сообщении коллектива на странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

Администрация концертного зала Black Sea Arena, на котором проходило выступление группы, также принесла извинения. «Мы понимаем эмоции наших гостей,— говорится в заявлении площадки.— Выступление артиста на сцене — это не позиция Black Sea Arena. Россия — оккупант».

На концерте The Killers в Батуми вечером 15 августа один из зрителей развернул плакат с надписью «If destiny's kind I'll be your drummer tonight» («Если судьба благосклонна, сегодня я буду вашим барабанщиком»). Солист группы пригласил мужчину на сцену и спросил, откуда он. Тот ответил, что его зовут Андрей и что он из России.

«Мы никогда не собирались никого оскорблять! — говорится в заявлении группы в Facebook. — У нас есть давняя традиция приглашать людей играть на барабанах, и со сцены казалось, что первоначальная реакция публики показала, что она согласна с тем, что сегодня один из зрителей выйдет на сцену».

На концерте часть зрителей начала свистеть и выражать недовольство тем, что The Killers согласились сыграть одну композицию с барабанщиком из России. В ответ солист группы сказал, что музыка «объединяет», а все любители их музыки — «братья и сестры». Эта фраза вызвала еще большее возмущение слушателей, после чего часть поклонников группы покинула зал.

Георгий Двали, Тбилиси

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