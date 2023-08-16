Возбуждено уголовное дело о взятке в Нижегородском водоканале

Уголовное дело о взятке 170 тыс. руб. возбуждено в отношении начальника участка Нижегородского водоканала и генерального директора подрядчика коммунальной компании, сообщили в СУ СК по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным следствия, в августе 2022 года сотрудник водоканала получил от коммерсанта деньги за бездействие при повреждении трубопровода во время ремонта по муниципальному контракту. Из-за этого пришлось отключать холодную воду в жилых домах в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

В июле суд назначил солидные сроки и многомиллионные штрафы бывшему руководству Нижегородского водоканала и московским предпринимателям, получавшим откаты с подрядчиков в составе преступного сообщества.

Владимир Зубарев