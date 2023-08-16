Минпромторг РФ окажет помощь ГМК «Норильский никель» с подбором технологий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Норильск дал поручение Минпромторгу России оказать содействие в подборе технологических решений, которые обеспечат строительство комплекса непрерывного конвертирования и линии нейтрализации серной кислоты на Медном заводе ПАО «ГМК Норильский никель».

Мониторинг реализации проекта поручено вести Минприроды и Росприроднадзору. Ведомствам необходимо до 29 ноября текущего года следить за выполнением обязательств по достижению квот выбросов.

Кроме того, Минстрою и Минвостокразвития в срок до 1 ноября 2023 года поручено утвердить график реализации комплексного плана социально-экономического развития Норильска. Помогать ведомствам в этой работе будут ПАО «ГМК “Норильский никель”», правительство Красноярского края и администрация Норильска.

Рабочая поездка председателя правительства в Сибирь и на Дальний Восток состоялась 24–27 июля 2023 года. Михаил Мишустин побывал в Приморском крае, Бурятии, Республике Алтай и Красноярском крае.

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Лолита Белова