В Самаре отремонтируют особняк 1910 года в стиле «модерн»

Особняк купцов Матвеевых в Самаре, который является памятником архитектуры регионального значения, будет отремонтирован. Соответствующий проект согласовало региональное Управление госохраны объектов культурного наследия (УГООКН) по Самарской области.

Фото: УГООКН Самарской области

«Проектом предусмотрено устранение трещин и дефектов кирпичной кладки стен, замена окон в помещениях общего пользования и замена входной двери, ремонт внешнего декора главного фасада и ограждения балкона, а также восстановление покраски стен»,— говорится в сообщении.

Речь идет о здании, которое находится на ул. Молодогвардейской, 69. Дом в стиле модерн был построен в 1910 году.

Ранее Счетная палата обнаружила нарушения при реставрации объекта культурного наследия в Самаре. Речь идет о Доме Маштакова.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «За Домом Маштакова недоглядели».

Георгий Портнов