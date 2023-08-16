С высокой точностью

Новое цифровое оборудование ввел в эксплуатацию Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»). Автоматизированный весоизмерительный комплекс предназначен для высокоточного взвешивания отгружаемых нефтепродуктов, а также поступающих на завод материалов. При этом масса груза может варьироваться от 200 кг до 60 тонн, а погрешность измерений не превышает 0,1%.



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Строительство автовесового пункта на площадке СНПЗ — один из проектов целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества. Она реализуется в рамках стратегии «Роснефть-2030» по внедрению передовых технологических решений, автоматизации управления для повышения эффективности работы производственных мощностей.

Все оборудование, применяемое в весоизмерительном комплексе, — отечественного производства. Система собрана на базе микропроцессорной техники, предусмотрена также функция видеофиксации. Возможность взвешивания во время движения автотранспорта увеличивает пропускную способность и сокращает время отгрузки. Это достигается за счет того, что комплекс автоматически определяет массу транспорта с грузом в движении и передает информацию в локальную базу. Благодаря системе видео­фиксации с автоматическим распознаванием номеров автомобилей на сервер передаются результаты взвешивания с привязкой к госномеру транспорта, дате и времени в режиме реального времени. Полученные данные позволяют вести оперативный учет массы отгружаемых и принимаемых грузов.

Безопасное взвешивание на весовом терминале обеспечивает дополнительная система управления движением при помощи светофоров и шлагбаумов. Одновременно с этим работает система контроля положения автомобиля. Эксплуатация автовесов организована с учетом всех экологических норм.

Установленный на Сызранском НПЗ весоизмерительный комплекс прошел испытания с целью утверждения типа и средства измерения, сведения внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

На предприятии продолжается масштабная модернизация. Среди недавних объектов, принятых в эксплуатацию, — установка по производству азота и криогенная установка. Весной на Сызранском НПЗ завершена модернизация системы измерений количества и показателей качества нефтепродуктов (СИКНП), ведущей учет отгрузки дизельного топлива. Ввод уникального оборудования в эксплуатацию позволил повысить точность учета до 0,25%. Автоматизация процесса дала возможность измерять ключевые показатели топлива в режиме онлайн и сократила время оформления товарно-коммерческих операций.

Сегодня Сызранский НПЗ выпускает более 20 наименований неф­тепродуктов, в том числе высококачественное моторное топливо, сжиженные газы и битумы. Качество их продукции неоднократно отмечалось дипломами Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и «Российское качество».