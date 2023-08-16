Роспотребнадзор Оренбуржья судится с продавцами продуктов из мухоморов

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области направило в суд исковое заявление на блокировку ссылок на продукцию, изготовленную на основе мухоморов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«Заявление было удовлетворено судом, решение вступило в законную силу и ссылки на запрещенную продукцию на сайте были заблокированы»,— говорится в сообщении.

Однако, как установило Управление, после этого хозяйствующий субъект продолжил продажу указанной продукции по новым ссылкам на сайте. В связи с этим ведомство направило новые иски в защиту неопределенного круга лиц. Теперь Роспотребнадзор требует полной блокировки сайтов, а не ссылок на конкретную продукцию.

Ранее в Оренбургской области суд приостановил деятельность ООО «Молоко» на 45 суток. Это произошло после массового отравления воспитанников детских садов Орска. В биоматериале от заболевших детей и в йогурте, произведенном на молокозаводе, был обнаружен стафилококковый энтеротоксин А, установили специалисты Роспотребнадзора.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «В йогурте завелся стафилококк».

Георгий Портнов