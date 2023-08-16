Тюменский производитель снеков O'Keich будет поставлять продукцию в «Магнит»

Тюменская фабрика по производству снеков O'Keich подписала соглашение с федеральной сетью магазинов «Магнит» на поставку своей продукции, сообщила генеральный директор компании Екатерина Истомина. «В магазины федеральных сетей очень сложно попасть. Наш ассортимент составит четыре вида сухариков, поскольку очень многие хотят попасть на полку со снеками. Мы будем поставлять продукцию в 2,6 тыс. торговых точек по всему Уральскому федеральному округу»,— уточнила она. Начать отгрузку планируется в ближайшие два месяца.

Фабрика O'Keich находится в индустриальном парке «Боровский», действует с 2019 года. Объем инвестиций в предприятие составил 200 млн руб., полностью окупить которые планируется через два года. «Мощность предприятия составляет 600 тонн продукции в месяц. Сейчас мы производим около 100 тонн. То есть можем обеспечить каждого жителя Тюменской области по пачке снеков»,— добавила госпожа Истомина.

Сейчас фабрика работает над реализацией проекта по производству аналога «Медвежонка Барни». По словам генерального директора, проект испытывает сложности из-за волатильности курса и связанной с этим проблемой приобретения оборудования. По предварительным данным запустить производство аналога планируется летом следующего года.

Анастасия Реутова

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