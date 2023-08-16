Число претендентов в «Школу 800» втрое превышает количество мест

Количество желающих поступить в начальные классы корпуса «Школы 800» в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в три-четыре раза превышает число мест, сообщили «Ъ-Приволжье» в управляющей компании АНОО «Школа 800».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Системой приема учеников в новый корпус недовольны жители микрорайна «Юг», они собирают подписи под обращением в Минпросвещения РФ и Генеральную прокуратуру с просьбой передать здание школы в муниципальную собственность. Автозаводцы заявили, что защита от ботов переводила заявки на поступление в резерв, лишив их возможности устроить детей в школу, а количество свободных мест было сокращено. Также они полагают, что часть мест в новом корпусе распределили заранее и выделили бронь для поступающих из других районов города.

В АНОО подчеркнули, что защита от ботов потребовалась для «максимально честной процедуры по отношению ко всем участникам отбора» и отсекала тех, кто пытался использовать программы для автоматического нажатия кнопки. «Защита встроена в систему таким образом, что обойти ее невозможно. Все кандидаты на поступление нажимали кнопку вручную и были в равных условиях», — заявили в управляющей компании.

Там добавили, что ошибок при процедуре бронирования не было, а жалобы пользователей связаны либо с использованием «кликеров», либо с тем, что за одного ребенка пытались одновременно нажимать кнопки с разных устройств. Если кто-то из претендентов на поступление откажется от мест, в порядке очередности их предоставят резервистам.

Владимир Зубарев