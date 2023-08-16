В Тольятти начали ликвидировать заброшенный котлован

Засыпка котлована началась в Тольятти. Он находится около домов №71, 73 и 73а на бульваре 50 лет Октября. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Тольятти

«Несколько лет назад данный участок земли был отведен под строительство подземного гаража, однако стройка была приостановлена»,— говорится в сообщении.

Котлован был долгое время не огорожен и создавал опасность для местных жителей. Они неоднократно жаловались на ситуацию чиновникам.

Ранее мэрия столицы соседнего с Самарской области Оренбуржья отсудила у экс-владельца «Атриума» 14,6 млн руб. Речь идет о тратах на проведение работ по ликвидации котлована в центре города.

Георгий Портнов