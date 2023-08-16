S7 отказалась перевозить часть пассажиров рейса Новосибирск—Москва

Западно-Сибирская транспортная прокуратура проверит авиакомпанию S7 на соблюдение законодательства о защите прав потребителей из-за отказа перевозить часть пассажиров рейсом Новосибирск—Москва, сообщила пресс-служба ведомства в Telegram. Авиакомпания пока не комментировала эту информацию.

Отмечается, что прокуратура в ходе надзорных мероприятий сегодня, 16 августа, установила, что S7 отказала пассажирам в перевозке из-за отсутствия мест в самолете. Такая ситуация сложилась по причине позднего прибытия воздушного судна с транзитными пассажирами из аэропорта Иркутска, из-за чего они не успели на стыковочный рейс, сообщила пресс-служба ведомства.

Эрдни Кагалтынов