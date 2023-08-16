Выпрыгнувшую из окна от насильника жительницу Ижевска успешно прооперировали

В столице Удмуртии врачи успешно прооперировали 15-летнюю девушку, выпрыгнувшую из окна четвертого этажа при попытке спастись от насилия. Ребенок находиться в реанимации под наблюдением врачей, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
В настоящее время девочка находится в отделение нейрохирургии. Ей предстоит еще одна операция через 3-4 недели.
Напомним, ранее в Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности 15-летней жительницы Ижевска. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по данному делу.