Выпрыгнувшую из окна от насильника жительницу Ижевска успешно прооперировали

В столице Удмуртии врачи успешно прооперировали 15-летнюю девушку, выпрыгнувшую из окна четвертого этажа при попытке спастись от насилия. Ребенок находиться в реанимации под наблюдением врачей, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В настоящее время девочка находится в отделение нейрохирургии. Ей предстоит еще одна операция через 3-4 недели.

Напомним, ранее в Удмуртии задержали мужчину, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности 15-летней жительницы Ижевска. По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин запросил доклад по данному делу.