От работы отстранили полицейского, сбившего на «зебре» 6-летнюю девочку

На время следствия суд отстранил от занимаемой должности новосибирского полицейского, в отношении которого расследуется уголовное дело об оставлении в опасности (ст. 125 УК РФ). Об этом сегодня рассказали в прокуратуре Новосибирской области, добавив, что участковому уполномоченному полиции избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным регионального управления Следственного комитета России (СКР), 7 августа в Карасуке сотрудник полиции, управляя автомобилем, на пешеходном переходе сбил 6-летнюю девочку, а затем скрылся с места аварии. Девочку в последующем доставили в центральную районную больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

В марте Новосибирской области суд вынес приговор бывшему депутат райсовета от «Единой России» Сергею Мамонтову, который, по версии следствия, на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. Правоохранители возбудили в отношении депутата уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), глава СКР Александр Бастрыкин поставил ход следствия на контроль центрального аппарата ведомства. Еще до рассмотрения дела в суде Сергея Мамонтова исключили из партии. Мандат депутата Татарского райсовета Сергей Мамонтов сдал сам.

Обвиняемому назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.

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Илья Николаев