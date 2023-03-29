Депутат отработает за наезд

В Новосибирской области суд 29 марта пересмотрел уголовное дело бывшего депутата райсовета от «Единой России» Сергея Мамонтова, который, по версии следствия, на своем автомобиле наехал на шестилетнего мальчика и скрылся с места ДТП, не вызвав врачей и ГИБДД. Обвиняемому назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. В декабре прошлого года суд прекратил уголовное дело экс-депутата в связи с примирением сторон, но прокуратура добилась отмены этого решения и повторного судебного разбирательства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» Фото: пресс-служба партии «Единая Россия»

Суд повторно рассмотрел уголовное дело бывшего новосибирского депутата, сбившего на машине ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Как указывается в деле, 30 октября в городе Татарске Новосибирской области водитель Toyota RAV 4 Сергей Мамонтов свернул во двор многоквартирного дома, где наехал на шестилетнего мальчика, который упал под бампер иномарки. После инцидента водитель уехал с места аварии, не вызвав врачей и ГИБДД. В тот же день ребенка, получившего ушибы и ссадины, госпитализировали в местную клинику. 1 ноября вертолетом санавиации его транспортировали в больницу областного центра. История получила общественный резонанс. Видеозапись, на которой видно, как водитель Toyota смотрит на скорчившегося от боли мальчика, а затем садится в машину и уезжает, растиражировали многие СМИ и Telegram-каналы.

Следственный комитет России (СКР) возбудил в отношении депутата уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), глава ведомства Александр Бастрыкин поставил ход следствия на контроль центрального аппарата СКР. Кроме того, в отношении Сергея Мамонтова составили два административных протокола: по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем места ДТП) ему присудили 11 суток административного ареста, по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) лишили водительских прав на полтора года.

В судебном заседании по рассмотрению дела об административном правонарушении Сергей Мамонтов пояснил, что в момент аварии он двигался со скоростью 15–18 км/ч по дороге, которая была ему хорошо знакома: этим маршрутом он ездит с 2009 года. Ребенка, по словам нарушителя, он не заметил, возможно, из-за того, что отвлекся на автомобиль, которому уступал дорогу, или объезжал колодец. Сергей Мамонтов обратил внимание на то, что на улице начинало смеркаться, а мальчик был одет в темную одежду. После инцидента, рассказал водитель, он попросил прохожего вызвать ребенку врача, а ему самому стало плохо, и он поехал в гараж, где принял лекарство. Через 30–40 минут он якобы вернулся на место ДТП.

Сергея Мамонтова исключили из партии «Единая Россия». «Решение было принято сразу, другого — после такого поступка — и быть не могло»,— заявила руководитель регионального исполкома «ЕР» Юлия Швец. Мандат депутата Татарского райсовета Сергей Мамонтов сдал сам. Еще до передачи уголовного дела в суд экс-депутат выплатил матери мальчика 1 млн руб. компенсации, взял на себя расходы по лечению и реабилитации ребенка.

В декабре 2022 года мировой суд 1-го судебного участка Татарского района прекратил уголовное дело Сергея Мамонтова с формулировкой «в связи с примирением сторон». Прокуратура Новосибирской области обжаловала судебное решение, считая его несправедливым. «Рассматривая вопрос о возможности прекращения дела в отношении Мамонтова в связи с примирением сторон необходимо исходить не только из того, что он обвиняется в совершении преступления небольшой тяжести, не судим, загладил вред, но и из того, что основным объектом преступления, в совершении которого обвиняется Мамонтов, являются жизнь и здоровье малолетнего потерпевшего, лишенного способности принять меры к самосохранению вследствие своей беспомощности»,— указывается в представлении надзорного ведомства. В итоге вышестоящий суд отменил спорное решение и направил дело на рассмотрение другого мирового суда.

Весь судебный процесс уложился в два заседания. В среду утром бывший депутат выступил с последним словом. «Уважаемый суд, прошу вас при вынесении мне приговора учесть мое чистосердечное раскаяние, признание вины, а также мои хронические заболевания, пенсионный возраст 68 лет, стаж, который составляет 44 года, а также то, что я добровольно погасил моральный и материальный вред. Нашими силами, чтобы облегчить страдания мальчика, он был отправлен в областную больницу для дальнейшего лечения»,— сказал судье Сергей Мамонтов. По информации управления СКР, обвиняемому назначили 10 месяцев исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Будет ли сторона защиты обжаловать приговор, пока неизвестно.

Константин Воронов