Екатеринбуржцы пожаловались на массовую рассылку от мошенников через WhatsApp

Жители Екатеринбурга стали массово получать в WhatsApp сообщения с просьбой проголосовать за ребенка в конкурсе, где разыгрывается путевка в детский лагерь. Как рассказала читательница «Ъ-Урал», сообщение приходит с просьбой проголосовать за племянницу в конкурсе, там же прикреплена неизвестная ссылка.

В полиции Екатеринбурга предупреждают, что так, скорее всего, действуют мошенники. «Полиция рекомендует гражданам не переходить по подозрительным ссылкам. Всегда уточняйте у знакомых отправителей лично, являются ли они авторами сообщения или их взломали»,— цитирует издание Е1 представителей пресс-группы УМВД города.

Ранее Екатеринбургская епархия предупреждала, что мошенники могут звонить в данном мессенджере от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.

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