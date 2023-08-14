В Екатеринбурге мошенники стали звонить от имени митрополита Евгения

В Екатеринбурге активизировались мошенники, которые стали звонить якобы от имени митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, рассказали в пресс-службе епархии.

«Пользуясь именем владыки, злоумышленники под разными предлогами пытаются вымогать деньги. Пожалуйста, будьте бдительны!»,— предупредили в епархии. Там также пояснили, что звонок может поступить WhatsApp. Вместе с номером высвечивается фотография и имя митрополита.

Ранее в свердловской ФСБ рассказывали о «телефонных террористах», которые принуждают граждан поджигать военкоматы.

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