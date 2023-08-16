Причиной пожара на подстанции Восточная под Петербургом стал технологический сбой

Причиной пожара на подстанции Восточная во Всеволожском районе Ленинградской области стало технологическое нарушение в работе оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе МЭС Северо-Запада.

В компании уточнили, что возгорание на подстанции никак не повлияло на снабжение потребителей электроэнергией. Оно осуществляется в штатном режиме.

Трансформатор на электрической подстанции 330 кВ Восточная, расположенной между деревней Новосергиевка и железнодорожной платформой 7 км загорелся около 19 часов во вторник, 15 августа. Пожару был присвоен уровень сложности 1-БИС.

По данным администрации Заневского поселения, в результате пожара никто не пострадал.