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Стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге за месяц выросла на 11%

В Санкт-Петербурге средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в августе выросла на 11% по сравнению с прошлым месяцем и составила 31,4 тыс. рублей. Такие цифры приводит «Петербургский дневник» со ссылкой на данные ЦИАН.

По мнению экспертов компании, рост цен связан с сезонными факторами, в частности, с возвращением жителей крупных городов из отпусков и каникул. Также аналитики прогнозируют увеличение стоимости аренды съемного жилья в сентябре ещё 12–15%.

Рост цен на рынке арендного жилья наблюдается и в других городах России. Так, в среднем аренда однокомнатной квартиры в крупных городах в августе стоила 23,7 тыс. рублей. Это на 4,7% больше, чем в июле.

Снизились цены только в Перми (–7,1%), Омске (–4%) и в Нижнем Новгороде (–1,3%).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржцы задолжали городу за аренду недвижимости более 11 млрд рублей.

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