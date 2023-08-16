Рублев не смог пройти в третий раунд турнира АТР в Цинциннати

Андрей Рублев проиграл финну Эмилю Руусувуори в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters в Цинциннати. Игра продлилась 3 часа 16 минут и закончилась со счетом 7:6 (12:10), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу финна.

Рублев уже второй раз подряд не может пройти в третий раунд турнира серии Masters. 9 августа россиянин также проиграл американцу Маккензи Макдональду на турнире в Торонто.

25-летний Рублев — восьмая ракетка мира, на его счету 14 титулов ATP. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в смешанном парном разряде.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии «хард», он продлится до 20 августа. Призовой фонд составляет $6,6 млн.

Лаура Кеффер