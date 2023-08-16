«Марсель» по пенальти проиграл «Панатинаикосу» в квалификации Лиги чемпионов

Французский футбольный клуб «Марсель» по пенальти проиграл греческой команде «Панатинаикос» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Игра прошла в Марселе.

Основное и дополнительное время закончилась со счетом 2:1. В составе французов дубль забил Пьер-Эмерик Обамеянг (2 и 45 минуты). На девятой добавленной ко второму тайму минуте за греческую команду забил гол по пенальти Фотис Иоаннидис.

Игра перешла в дополнительное время, так как в первой игре «Панатинаикос» победил со счетом 1:0. Перед серией «Марсель» поменял голкипера — вместо Пау Лопеса вышел Рубен Бланко, но это не помогло. В серии пенальти «Марсель» проиграл со счетом 3:5. За выход в групповой этап «Панатинаикос» сыграет с португальской «Брагой».

Анастасия Ларина